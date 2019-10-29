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رونالدينو يثير سخط الجماهير العربية

منشور تشرين الأوّل / أكتوبر 29th, 2019
رونالدينيو
رونالدينيو

أثار رونالدينيو نجم برشلونة السابق غضب الجماهير العربية، بنشره صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تعليق “مرحبا” باللغة العبرية.

وطالت صورة نجم منتخب السليساو السابق إلى جانب تعليقه وإرفاقها بعلم إسرائيل، انتقادات غاضبة من الجماهير العربية، وأثارت صورته نشر الجماهير العربية صور المدن الفلسطينية وعلم فلسطين وتعليقات الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأكد بعض محبيه أن مسألة حبهم لأسطورة برشلونة السابق انتهت بعد نشر صورته في أراضي الكيان الصهيوني، وأشار بعض متابعيه إلى إلغاء متابعتهم لصفحة الدولي البرازيلي السابق.

وكان قد وصل البرازيلي على متن طائرته الشخصية الاثنين للمشاركة في مباراة السلام المقامة اليوم الثلاثاء، وتجمع قدامى منتخب إسرائيل وقدامى منتخب البرازيل أمثال كاكا ورونالدينو وآخرين.

Via SyndiGate.info


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