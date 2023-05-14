رونالد كومان لا يتوقع عودة ميسي إلى برشلونة

البوابة – استحوذ موضوع عودة ليونيل ميسي إلى الكامب نو الموسم المقبل على اهتمام مشجعي برشلونة خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا زالت التطلعات والآمال تتزايد باستمرار في هذا الخصوص.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وبحسب المتوقع فلن يتم تجديد العقد، وما سيتيح لميسي الانتقال مجانًا لنادٍ آخر في الميركاتو الصيفي.

رونالد كومان يستبعد عودة ميسي إلى برشلونة

رغم أن البارسا هو النادي الأقرب حتى الآن للتعاقد مع ليو ميسي الموسم المقبل، إلّا أن المدرب الهولندي السابق للفريق رونالد كومان لا يعتقد أن البرغوث سيعود هذا الصيف بحسب "Mundo Deportivo".

وفي تصريحاته الصحفية، قال كومان: "لا أعتقد أن ميسي سيعود إلى برشلونة، حيث أن بوسكيتس سيرحل وجوردي ألبا لن يبقى وهؤلاء الثلاثي تربطهم صداقة قوية، لذلك لن أتفاجأ إذا انتقلوا إلى إنتر ميامي الأمريكي أو إلى السعودية".

ويضيف كومان أيضًا في تصريحاته أن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني يحاول فقط أن يحسن صورته أمام الجماهير من خلال موضوع عودة ميسي، رغم أن الأخير رحل في 2021 في عهد رئاسة لابورتا، حيث قال المدرب الهولندي: "لابورتا يريد أن يحفظ ماء وجهه لأنه أصبح يعرف بأنه الرجل الذي ترك ليونيل ميسي يرحل عن برشلونة".