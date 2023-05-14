من هو معلق مباراة برشلونة اليوم أمام إسبانيول في الدوري الإسباني؟

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية النقاب عن هوية معلق مباراة برشلونة اليوم أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا المنتظر في الأسبوع 34 من الدوري الإسباني 2023.

مباراة الديربي الخاصة بالإقليم الكتالوني ستقام اليوم بين البارسا وإسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن والعراق ومصر وقطر.

اقرأ أيضًا: باريس سان جيرمان يتوج عودة ميسي بخماسية في شباك أجاكسيو

وستكون جماهير البارسا تترقب بشغف هذا المساء خاصة وأن فوز الفريق سيحسم لقب الدوري الإسباني رسميًا بغض النظر عن نتائج أتلتيكو مدريد وريال مدريد فيما تبقى من الجولات هذا الموسم.

حفيظ دراجي معلق مباراة برشلونة اليوم أمام إسبانيول في الدوري الإسباني 2023

اختارت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المعلق الجزائري حفيظ دراجي للتعليق على ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول، والمقرر أن تبث على قناتي beIN Sports HD 1، وقناة bein Sports 1 HD Premium.