روني يصف إقالة مورينيو قبل نهائي كأس الرابطة بالجنون

وصف واين روني مهاجم إنجلترا السابق قرار توتنهام هوتسبير بإقالة جوزيه مورينيو قبل أيام فقط من نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم أمام مانشستر سيتي "بالجنون".

وقال روني، الذي لعب تحت قيادة مورينيو عندما كان البرتغالي يقود مانشستر يونايتد، Hنه كان يتعين على سبيرز الانتظار حتى نهائي يوم الأحد قبل إقالة المدرب البالغ عمره 58 عاماً.

ويمر توتنهام بسلسلة نتائج سيئة هذا الموسم وتشعر الجماهير بالاستياء من طريقة اللعب تحت قيادة المدرب السابق لبورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد الذي شغل المنصب خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو قبل نهاية 2019.

وقال روني مدرب ديربي كاونتي "أعتقد أنه جنون القيام بذلك قبل نهائي الكأس. هذا توقيت غريب. بكل تأكيد كان يمكن الانتظار حتى نهائي الكأس إذا كانت هناك رغبة في اتخاذ هذا القرار.

"مورينيو مدرب يحب الفوز بالألقاب وهذا شيء واضح. حصد الكثير من الألقاب خلال مسيرته. أنا متأكد أن دانييل ليفي (رئيس توتنهام) كان يجب أن ينتظر حتى اليوم التالي للمباراة.

"إذا كان هناك مدرب يستطيع أن يجهز فريقاً لمواجهة سيتي في نهائي الكأس فهو مورينيو. لم يقدم توتنهام أفضل مواسمه لذا من خلال هذه وجهة النظر فهذا جنون ومخاطرة كبيرة".

وأبلغ مورينيو شبكة سكاي سبورتس أنه لا يحتاج إلى الحصول على راحة قبل العودة إلى التدريب وقال "أنا دائماً مرتبط بكرة القدم".