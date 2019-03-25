روني يفضل فوز سيتي بالدوري الإنجليزي عوضاً عن ليفربول

واين روني

كشف واين روني نجم مانشستر يونايتد، ومنتخب إنجلترا السابق، ومهاجم دي سي يونايتد الحالي عن الفريق الذي يرشحه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، الذي يتنافس عليه كلّ من ليفربول ومانشستر سيتي قبل ختام المنافسات بسبع مراحل.

ونشأ "الفتى الذهبي في ميرسيسايد كلاعب في إيفرتون غريم ليفربول، قبل انتقاله لمانشستر يونايتد، الذي فاز معه بلقب الدوري الممتاز 5 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كونه أفضل هداف للنادي على الإطلاق.

وعن الفريق الذي يرشحه للفوز باللقب هذا الموسم، وما إذا كان يفضل "السيتيزنز" أو "الريدز"، اعتبر روني أن الاختيار صعب، في ظل ابتعاد فريق يورغن كلوب في الوقت الحالي، عن صدارة الترتيب بفارق نقطتين بشكل مؤقت، قبل أن يخوض سيتي لقاءه المؤجل.

وقال روني في تصريحات لـ"talkSPORT" ونقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية عن هذا الأمر: "إنه سببٌ وجيه أن أكون خارج البلاد، في الوقت الذي يتنافس فيه فريقان وجهاً لوجه للحصول على اللقب.

ميسي يوفر على الجامعة المغربية نصف مليار سنتيم

رسالة من رونالدو بعد توقيع قميص ريال مدريد

محرز يكشف هوية قدوته وحلمه مع منتخب الجزائر

مانشستر يونايتد يرصد ربع مليار لضم ثلاثي برتغالي

توديبو مفتاح برشلونة لحسم صفقة دي ليخت

"آمل أن يتغلب مانشستر سيتي على ليفربول في السباق، لا أستطع تحمل رؤية ليفربول مع اللقب، سيكون كابوساً لأي مشجع لإيفرتون".

وواصل روني تصريحاته المثيرة حول المنافسة مع ليفربول في وقت سابق بقوله: "أذكر في عام 2005 أنهم فازوا بدوري أبطال أوروبا، وما زالوا يتحدثون عن ذلك حتى الآن، لذلك سيكون الأمر كذلك لـ 10 أو 15 عاماً لو نجحوا في الفوز باللقب".

وكان روني البالغ من العمر 33 عاماً، قد انضم إلى صفوف دي سي يونايتد في يونيو الماضي، قادماً من إيفرتون بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف.