ميسي يوفر على الجامعة المغربية نصف مليار سنتيم

ليونيل ميسي

ستدفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 600 مليون سنتيم (درهم مغربي) فقط للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدل مليار و100 مليون سنتيم، كما نص الاتفاق الموقع بين الطرفين، بخصوص المباراة الودية التي سيخوضها أسود الأطلس أمام نجوم التانغو غداً الثلاثاء على ملعب طنجة الكبير.

ووفرت الجامعة هذا المبلغ بعد تأكد غياب ليونيل ميسي نجم برشلونة عن المنتخب الأرجنتيني في لقاء الغد أمام نظيره المغربي، إثر تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ مع شعوره بآلام في الحوض، عقب مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنزويلي يوم الجمعة الأخير، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف لهدف واحد.

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وكان العقد الخاص بالمباراة يفرض على الجامعة المغربية دفع مليار و100 مليون سنتيم في حال مشاركة "ليو" في 70 دقيقة على الأقل من مباراة طنجة مع تقليص المبلغ إلى 600 مليون سنتيم فقط في حال عدم مشاركته في اللقاء.

وكانت الجامعة تعول على حضور ميسي في المباراة الودية من أجل تسويقها على أبعد نطاق، من خلال التعاقد مع عدد من الشركات الكبرى، وكذا بيع حقوق النقل التلفزي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لتبيعها بدورها لقنوات دولية أخرى، إلا أن تأكد غياب نجم البارسا عن اللقاء سيخلط الأوراق.