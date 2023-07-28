رياض محرز ينتقل إلى الأهلي السعودي

رحل النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن صفوف مانشستر سيتي بعد مسيرة مميزة لينتقل إلى الأهلي السعودي في صفقة تصل قيمتها لنحو 30 مليون جنيه استرليني.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً بـ 10 ألقاب مع السيتيزنز أبرزها ثلاثية الموسم المنصرم (دوري الأبطال والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي).

وشكر الجزائري النادي السماوي على السنوات الـ 5 التي قضاها في صفوفه، حيث قال في تصريحات أبرزها موقع سيتي الرسمي: "كان اللعب في صفوف مانشستر سيتي شرفاً وامتيازاً، جئت إلى سيتي للفوز بالألقاب وللاستمتاع بكرة القدم، حققت كل ذلك وأكثر.

"سيبقى مانشستر سيتي جزءاً كبيراً وسعيداً من حياتي."

وسينضم محرز بالتالي إلى حفنة من أبرز نجوم كرة القدم الذين اختاروا الاحتراف في الدوري السعودي على غرار كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش (النصر)، وكريم بنزيمة ونغولو كانتي (اتحاد جدة)، وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيش (الهلال).