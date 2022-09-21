ريال مدريد على أعتاب تجديد عقد رعاية طيران الإمارات بشروط محسنة

اقترب ريال مدريد من التوصل لاتفاق حول تجديد عقد رعاية "طيران الإمارات" الظاهر على قميص الفريق بشروطٍ محسنة، وفقاً لموقع "سبورتيكو".

وسيمتد الاتفاق الجديد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2026 بحيث تستمر شركة الطيران الإماراتية في رعاية النادي الملكي لأربعة مواسم قادمة.

ما هي القيمة التي يجنيها ريال مدريد من رعاية طيران الإمارات كل عام؟

ويعود الاتفاق الحالي بمردودٍ يصل إلى 70 مليون يورو سنوياً على خزان ريال، لكن العقد القادم سيرفع العائدات إلى 80 مليون يورو كل عام بناءً على ما يحققه الفريق من إنجازات.

يذكر أن طيران الإمارات بدأ برعاية النادي الإسباني العريق منذ عام 2013.

ويحتل الميرينغي صدارة الدوري الإسباني حالياً برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني، كما يعتلي قمة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن شاختار دونيتسك الأوكراني الذي يحتل المركز الثاني.