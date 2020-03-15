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ريال مدريد قلق من إصابة سيبايوس بفيروس كورونا

منشور 15 آذار / مارس 2020 - 04:24
داني سيبايوس
داني سيبايوس

عبرت إدارة ريال مدريد عن قلقها من إصابة داني سيبايوس، لاعب الوسط المعار إلى آرسنال، بفيروس كورونا المستجد، بعد تأكد إصابة مدربه ميكيل آرتيتا مؤخراً.

وكشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، السبت، عن إعلان إدارة النادي حالة الطوارىء بشكل رسمي، وبدء اتصالاتهم الرسمية مع نجم الوسط للتأكد من وضعه بالحجر الطبي لمدة أسبوعين.

وأغلق النادي الملكي مقراته الرياضية مؤخراً بعد إصابة أحد لاعبي السلة بالفيروس، خاصة بعد تأجيل المسابقات الكروية كافة داخل إسبانيا وخارجها بالوقت الراهن.

على جانب متصل، أجرى رئيس النادي فلورنتينو بيريز فحص كورونا أيضاً، بعد مقابلته مع أحد مسؤولي فلامينغو الذي تأكد إصابته بالفيروس.

Via SyndiGate.info


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