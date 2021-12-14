ريال مدريد: ما حصل في قرعة دوري الأبطال فضيحة

أكد موقع "جول" أن ريال مدريد وصف قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 بـ "الفضيحة" عقب إعادتها جراء خطأ برمجي.

وأسفرت القرعة في المرة الأولى عن مواجهة سهلة نسبياً للفريق الملكي أمام بنفيكا البرتغالي، واستكملت المراسم حتى نهايتها قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن بطلانها.

وقال يويفا في بيان أن خطأ برمجياً في القرعة استوجب إعادتها لتسفر في نسختها الثانية عن مواجهة من العيار الثقيل بين ريال وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يعجب قرار الإعادة القائمين على النادي الإسباني كون الخطأ البرمجي جاء بعد سحب اسمي ريال وبنفيكا.

ويرى مسؤولو الميرينغي أنه توجب على يويفا استكمال القرعة من بعد مواجهة ريال وبنفيكا وهو أمر سعى فلورنتينو بيريز لتأكيده مباشرة بعد تأكيد قرار الإعادة.

وضاعفت هذه الحادثة المثيرة للجدل من حدة العلاقة بين ريال مدريد ويويفا بعد أشهر من أزمة دوري السوبر الأوروبي.