ريال مدريد مصمم على ضم ساديو ماني

أفاد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن ريال مدريد مصمم على التعاقد مع ساديو ماني نجم ليفربول.

وبات ريال مدريد يدرك أن محاولات ضم كيليان مبابي باتت مستحيلة في صيف 2020 مع إمكانية نجاحها نهاية الموسم القادم لذلك سيتحرك صوب ماني خلال الأيام القادمة.

ويحظى الدولي السنغالي المتألق بإعجاب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد والذي حاول من قبل ضمه دون نجاح، إلا أنه سيعيد المحاولة من جديد في الفترة المقبلة على ما يبدو.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه ليفربول لحماية ماني بعقد جديد.