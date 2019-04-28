ريال مدريد مهدد بخسارة بنزيمة فيما تبقى من الموسم

أعلن ريال مدريد إصابة مهاجمه المتألق كريم بنزيمة قبل مواجهة رايو فايكانو ضمن منافسات المرحلة الـ 35 من الدوري الإسباني.

ونشر النادي بياناً أكد فيه أن الهداف الفرنسي خضع لاختبارات طبية وتم التشخيص بأنه يعاني من إصابة في عضلات فخذ ساقه اليسرى.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بنزيمة سيغيب عن مواجهة رايو فايكانو في الوقت الذي لم يكشف فيه ريال مدريد عن مدة غياب اللاعب الفرنسي الكلية، فيما كشفت تقارير أن المهاجم مهدد بالابتعاد عن الملاعب فيما تبقى من الموسم الجاري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق 18 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة والمتوج باللقب.