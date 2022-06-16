ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي في سباق للتعاقد مع دي ليخت

أصبح النجم الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت أحد أبرز الأسماء المرشحة لتغيير فريقه خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري في ظل اهتمام عمالقة أوروبا بخدماته.

ورغم سعادته في يوفنتوس، إلا أن نتائج الفريق السيئة الموسم الماضي وتراجع الطموحات جعلت المدافع الشاب يشكك في إمكانية استمراره في ملعب آليانز لفترة أطول.

وتتسابق أندية تشيلسي وريال مدريد وبرشلونة للظفر بتوقيع دي ليخت وفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية.

ويبدو البلوز أكثر الأطراف المهتمة بنجم أياكس السابق والذي يبلغ من العمر 22 عاماً.

ونجح الهولندي حين كان في أياكس منذ سن صغيرة في إثبات قدراته ليرتدي شارة القيادة لافتاً أنظار يوفنتوس الذي ضمه صيف عام 2019 في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 75 مليون يورو.

يوفنتوس يخشى خسارة دي ليخت

ويمتد عقد دي ليخت الحالي مع يوفي حتى نهاية موسم 2023-2024 وتبلغ قيمته السوقية حالياً 70 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

ويتمنى النادي الإيطالي استمرار اللاعب معه والتوقيع على عقد جديد، إلا أن إقناعه بالبقاء في تورينو سيكون صعباً بحال استمرار النتائج السلبية الموسم القادم.