ريال مدريد يؤجل صفقة بوغبا لنهاية سوق الانتقالات

قرر ريال مدريد تأجيل صفقة التعاقد مع بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد حتى نهاية فترة سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم الدولي الفرنسي إلى معسكر الشياطين الحمر الاستعدادي في أستراليا رغم تأكيد وكيل أعماله، مينو رايولا، على رغبة موكله في الرحيل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي الملكي لن يحاول حسم صفقة بوغبا خلال الفترة الجارية، وسيؤجل الأمر إلى مطلع الشهر القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى رغبة البلانكوس في بيع عدد من اللاعبين أولاً وتوفير ميزانية جيدة لتدشين عملية بوجبا.

ويغلق سوق الانتقالات في إنجلترا أبوابه في الثامن من الشهر القادم مع انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز مما قد يجعل مانشستر يونايتد يرفض بيع نجمه لعدم قدرته على ضم البديل.

يذكر أن ريال مدريد أنفق نحو 300 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن.