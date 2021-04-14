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ريال مدريد يؤكد أحقيته بالتواجد في نصف نهائي دوري الأبطال

منشور 14 نيسان / أبريل 2021 - 08:55
صلاح (يسار) يحاول تجاوز توني كروس
صلاح (يسار) يحاول تجاوز توني كروس

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع مستضيفه ليفربول دون أهداف على ملعب آنفيلد في إياب الدور ربع النهائي.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز ريال بثلاثة أهداف لهدف ليبلغ المربع الذهبي بمجموع المواجهتين 3-1.

ورغم سيطرة الريدز على معظم فترات لقاء العودة، إلا أن محمد صلاح وزملاءه فشلوا في زيارة مرمى الحارس تيبو كورتوا وكسر دفاع الملكي المنظم.

وسيلاقي ريال مدريد في نصف النهائي غريمه تشيلسي الإنجليزي يومي 28 من الشهر الجاري، و4 من الشهر القادم.

كلمات دالة:ريال مدريدليفربولدوري أبطال أوروبا

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