  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. ريال مدريد يباشر التحضيرات لضم مبابي

ريال مدريد يباشر التحضيرات لضم مبابي بتجهيز مقاطع فيديو

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 08:54
كيليان مبابي Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe reacts as he takes part in a training session at the new "campus" of French L1 Paris Saint-Germain (PSG) football club at Poissy, some 30kms west of Paris on July 20, 2023, ahead of the club's Japan tour. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
كيليان مبابي Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe reacts as he takes part in a training session at the new "campus" of French L1 Paris Saint-Germain (PSG) football club at Poissy, some 30kms west of Paris on July 20, 2023, ahead of the club's Japan tour. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

زعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد بدأ بتحضير مقاطع فيديو بهدف عرضها حين يتم تقديم النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يطارده الإسبان منذ أعوام.

وبات صاحب الـ 24 عاماً خارج مخططات لويس إنريكي مدرب سان جيرمان، بعد رفضه تجديد عقده مع بطل فرنسا.

ونوهت ماركا أن مثل هذا الأمر حصل العام الماضي من قبل إعلام ريال مدريد، قبل أن يجدد مبابي عقده مع الباريسيين في ضربة موجعة لمسؤولي وعشاق الميرينغي.

يذكر أن تقاريراً أخرى أشارت إلى أن ريال مدريد يخطط للتقدم بعرض متدني القيمة لضم الهداف الشاب خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

كلمات دالة:كيليان مبابيباريس سان جيرمانريال مدريد

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن