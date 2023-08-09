ريال مدريد يباشر التحضيرات لضم مبابي بتجهيز مقاطع فيديو

زعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد بدأ بتحضير مقاطع فيديو بهدف عرضها حين يتم تقديم النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يطارده الإسبان منذ أعوام.

وبات صاحب الـ 24 عاماً خارج مخططات لويس إنريكي مدرب سان جيرمان، بعد رفضه تجديد عقده مع بطل فرنسا.

ونوهت ماركا أن مثل هذا الأمر حصل العام الماضي من قبل إعلام ريال مدريد، قبل أن يجدد مبابي عقده مع الباريسيين في ضربة موجعة لمسؤولي وعشاق الميرينغي.

يذكر أن تقاريراً أخرى أشارت إلى أن ريال مدريد يخطط للتقدم بعرض متدني القيمة لضم الهداف الشاب خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي الجاري.