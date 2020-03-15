ريال مدريد يبدأ اتصالاته مع ماني

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأحد، أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، يتمسك بالتعاقد مع ساديو ماني، نجم ليفربول الصيف القادم.

وأبهر تألق السنغالي في آخر موسمين مع الريدز، زيدان، ليصبح الهدف الأول للملكي في السوق الصيفي.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد، تواصلوا بالفعل مع ممثلي ماني، وأبلغوهم برغبة النادي في ضمه.

وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي، يثق في قدرته على إغراء النجم السنغالي بالانتقال إلى سانتياغو بيرنابيو، وخوض تحدٍ جديد.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن قيمة ماني، ستتراوح بين 130 و140 مليون جنيه استرليني.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت جناح ليفربول، بالانتقال إلى النتدي المدريدي خلال آخر موسمين.