ريال مدريد يتابع ريان شرقي

خطف ريان شرقي الأضواء هذا الموسم في الدوري الفرنسي مع ليون، مما جعله على رادار أفضل الأندية الأوروبية.

وتشير تقارير إلى رغبة ريال مدريد في ضم النجم الشاب كما سبق له أن تحدث معه، بالإضافة لمانشستر يونايتد الذي يبحث عن استعادة أمجاده بضم لاعبين جدد.

ولم يكن شرقي يحتاج للكثير من الوقت لكي يبرز موهبته فمباراة واحدة كانت كفيلة ليصبح الحديث الأبرز للصحف الفرنسية وذلك أمام ديجون ضمن الدوري الفرنسي، وترك بصمته في تلك المباراة كونه أصغر لاعب في تاريخ البطولة يشارك في مباراة رسمية، بينما حل ثانياً على مستوى الدوريات الكبرى بعد هارفي إيليوت لاعب ليفربول في إنجلترا.

وتبقى مسألة الاحتراف بريال مدريد أو مانشستر يونايتد متوقفة بشكل كبير على مردود شرقي هذا الموسم في المقام الأول، ثم اقتناع رئيس النادي جان ميشيل أولاس الذي يتعنت في بيع مواهب الفريق من أجل تحصيل أكبر كمية ممكنة من النقود مقابلها، كما حدث في صفقة نبيل فقير ومن قبله أليكساندر لاكازيت.

ينشط شرقي في مركز الوسط المهاجم، وأظهر مستويات مميزة للغاية رفقة شباب ليون، إلى حين قرر المدرب سيلفيو مينديش تصعيده إلى الفريق الأول بداية من الموسم الحالي بعمر 16 عاماً فقط، ومنحه الظهور الأول في مباراة التعادل السلبي أمام ديجون.