ريال مدريد يتخطى آيبار بسهولة

واصل ريال مدريد مطاردته لبرشلونة المتصدر بعد فوزه المهم على ضيفه آيبار بنتيجة 3-1 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف الفائز جميعها خلال الشوط الأول عن طريق كلٍ من توني كروس (4)، وسيرخيو راموس (30)، ومارسيلو (37)، فيما سجل بيدرو بيغاس هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 60.

بهذا الانتصار، قلص ريال مدريد الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطتين بعدما رفع رصيده إلى 69 في المركز الثاني.

أما آيبار فتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

Beautiful play from #RealMadrid and #Marcelo makes it 3-0! pic.twitter.com/2Fl4C4TTYI