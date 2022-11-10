ريال مدريد يتخطى قاديش ويقلص الفارق مع برشلونة المتصدر

تغلب ريال مدريد على ضيفه قاديش بهدفين لهدف اليوم الخميس في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

حمل هدفا الفريق الملكي توقيعي البرازيلي إيدير ميليتاو (40)، والألماني توني كروس (70)، فيما سجل لوكاس بيريز هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 81.

ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة المتصدر

بهذه النتيجة، رفع ريال رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني مقلصاً الفارق مع برشلونة المتصدر إلى نقطتين مع توقف منافسات الليغا واستكمالها بعد نهاية بطولة كأس العالم قطر 2022.

أما قاديش، فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.