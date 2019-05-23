ريال مدريد يتصدر قائمة المهتمين بزياش

بات الدولي المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام مطلوباً من قبل العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بعد تألقه هذا الموسم مع الفريق الهولندي عقب قيادته لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية أن زياش مطلوب في مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال في إنجلترا وروما وبايرن ميونيخ فضلاً عن ريال مدريد الذي يشرف عليه زين الدين زيدان.

وسيحسم أياكس في مسألة بيع زياش خلال السوق الصيفي، حيث سيغادر الفريق العديد من نجومه على غرار المتألق ماتياس دي ليخت الذي يبدو في طريقه لبرشلونة وزميله فرينكي دي يونغ الذي تعاقد معه البارسا مطلع العام.