ريال مدريد يتطلع لفك عقدة تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال

يواجه ريال مدريد نظيره تشيلسي، بينما يلاقي باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمثل المواجهتان، فرصة كبيرة لفك العقدة التاريخية في مواجهات هذه الفرق، خاصة أن هناك أندية لم تعرف طعم الانتصار أمام الأخرى من قبل.

ستجمع المباراة الأولى فريقي ريال والبلوز اليوم الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ولم يعرف الملكي طعم الانتصار على غريمه اللندني من قبل، في 3 مواجهات سابقة جمعت بينهما.

وجاءت المواجهة الأولى في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم (1970-1971)، وحينها انتهى اللقاء بالتعادل، ليتم اللجوء لمباراة إعادة حسمها تشيلسي بنتيجة (2-1).

وتواجه الفريقان من جديد في السوبر الأوروبي عام 1998، وحسم البلوز المواجهة بهدف دون رد.

تبدو أن تميمة حظ تشيلسي أمام ريال مدريد تتمثل في مواجهته على أرض محايدة، حيث تغلب عليه في المباراة الأولى باليونان، وتفوق عليه في السوبر في موناكو، ويأمل الملكي في إنهاء عقدة البلوز، عندما يستقبله للمرة الأولى.

في هذا السياق أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض المواجهة، حيث قال: “إنها أهم مباراة لنا، لأنها المباراة التالية، وفي نصف نهائي دوري الأبطال، نحن نريد المنافسة”.

وحول تهديد أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) لريال مدريد، علق: “أجبت بالفعل على ذلك سابقاً، من السخيف الاعتقاد بأننا لن نشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل، هناك الكثير من الأحاديث لكن ما يتعين علينا القيام به هو التركيز على المباراة”.

وعن القلق من التحكيم أجاب: “لا أعتقد ذلك، سيقوم الحكم بعمله، وإذا بدأنا في الاعتقاد بأن ما يقولونه سيؤذينا، سيكون ذلك سخيفاً.

“أنا متأكد أن المباراة ضد تشيلسي ستكون معقدة، لكني لا أعتقد أنهم سيغلقون المباراة، فهم فريق متكامل يدافع جيداً ويهاجم جيداً، صنعنا الفرص وعلينا أن نظهر أفضل نسخة لنا لكي نؤذيهم.

“الدعم لفلورينتينو بيريز؟ لن أرد عليك، الرئيس يعرف بالفعل ما أفكر به، والباقي ليس الوقت الحالي مناسباً للحديث عنه.

“فرص الفريق في الدوري الإسباني ودوري الأبطال؟ لن نختار بين البطولتين، لا زلنا ننافس على اللقبين، وما يشجعنا هو تقديم كل شيء في كل مباراة، دون التفكير في أي شيء آخر”.

وعن المدافع إيدير ميليتاو، علق “إنه مجرد لاعب في فريقنا، ويلعب بشكل جيد، كان صبوراً، وعمل بجد وهذا كل شيء.

“الخبرة مهمة في مثل هذه المباريات؟ لا أعتقد ذلك، لأن تشيلسي رغم صغر سن لاعبيه قاموا بعمل جيد في دوري الأبطال، ويستحقون الوصول إلى هذه المرحلة مثلنا، لديهم أيضاً خبرة في جميع المسابقات”.

وحول موقف توني كروس وفيرلان ميندي، أوضح “كروس بخير سيكون معنا، أما ميندي فلن يتواجد وسيواصل الغياب”.

وفي المباراة الأخرى، يستقبل باريس سان جيرمان نظيره مانشستر سيتي، على ملعب براك دو برانس الأربعاء.

وتقابل الفريقان 3 مرات من قبل، وجاءت المرة الأولى في مرحلة المجموعات بكأس الاتحاد الأوروبي موسم (2008-2009)، وتعادلا دون أهداف على ملعب الاتحاد.

وتجدد الموعد بينهما موسم (2015- 2016) لكن في دوري أبطال أوروبا، وتحديداً في ربع النهائي، وتعادلا حينها ذهاباً في باريس (2-2)، وحسم سيتي لقاء الإياب على أرضه بهدف، ليتأهل إلى نصف النهائي.

بالتالي يستهدف بطل فرنسا تحقيق انتصاره الأول على نظيره الإنجليزي.

يذكر أن لقاء العودة بين باريس وسيتي سيقام في 4 من الشهر المقبل على ملعب الاتحاد، بينما يستقبل تشيلسي نظيره ريال مدريد، على ملعب ستامفورد بريدج بعدها بيوم في الإياب.