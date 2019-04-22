ريال مدريد يتطلع للتخلص من بايل

تحدثت تقارير إعلامية إسبانية عن وجود رغبة حقيقة في ريال مدريد للتخلص من غاريث بايل الصيف القادم.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "ماركا" التي أكدت أن النادي الملكي لا يرى أن الدولي الويلزي سيساعد مشروعه الذي يريد إطلاقه بدءاً من الصيف القادم.

وقالت الصحيفة أن بايل يشكل عبئاً مادياً كبيراً بالنسبة لريال مدريد الذي بات يسعى للتخلص منه وقد يأتي ذلك في صورة إعارة.

وارتبط اسم الملكي بالعديد من النجوم حول العالم خلال الأشهر الأخيرة أبرزهم كيليان مبابي وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وكريستيان إيريكسن.

لكن قوانين اللعب المالي النظيف تمنع ريال من تحقيق طموحاته من حيث تدعيم صفوفه الصيف المقبل، لذلك قد يكون رحيل بايل حلاً لمشاكله.

يذكر أن بايل كان مطلوباً من قبل مانشستر يونايتد الذي يعاني بدوره من قصور في أكثر من مركز.