ريال مدريد يتعاقد مع أنشيلوتي خلفاً لزيدان

أعلن ريال مدريد اليوم عن تعاقده مع المدرب كارلو أنشيلوتي خلفاً لزين الدين زيدان الذي قدم استقالته بعد نهاية الموسم المنقضي.

وقال النادي الإسباني في بيان صادر يوم الثلاثاء: "سيكون أنشيلوتي المدرب الجديد للفريق الأول في المواسم الثلاثة المقبلة، وسيقام حفل التوقيع غداً بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي، قبل أن يظهر المدرب الإيطالي لاحقاً في مؤتمر صحفي عن بعد".

أنشيلوتي يغادر إيفرتون ويعود لريال مدريد

وبهذا القرار، سيعود المدير الفني الذي يبلغ من العمر 61 عاماً إلى ريال مدريد، للمرة الثانية، حيث سبق له تدريب الفريق خلال الفترة من يوليو 2013 إلى مايو 2015، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب كأس الملك وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

يذكر أن المدرب الإيطالي غادر إيفرتون الذي تولى الإشراف عليه عام 2019.