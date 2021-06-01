ريال مدريد يدرس إعادة كارلو أنشيلوتي

كشفت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء عن رغبة ريال مدريد في إعادة المدير الفني السابق كارلو أنشيلوتي للإشراف على الفريق خلفاً لزين الدين زيدان.

وأكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن المدرب المخضرم بات ضمن الخيارات المطروحة لتدريب الميرينغي في الموسم القادم.

بيريز يتواصل مع كارلو أنشيلوتي

وأوضحت الإذاعة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تواصل مع المدير الفني الحالي لإيفرتون لمعرفة رأيه في إمكانية العودة.

وأشرف كارلو أنشيلوتي على تدريب ريال مدريد خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2015 عندما حصل معه على لقب دوري أبطال أوروبا (العاشر في تاريخ النادي).

وفاز الإيطالي أيضاً بلقب كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني وكأس العالم للأندية خلال فترته على رأس الجهاز الفني للملكي.

ولا يعد أنشيلوتي المرشح الوحيد لتدريب ريال مدريد، حيث ارتبطت أسماء يواكيم لوف وأنتونيو كونتي وراؤول غونزاليس بخلافة زيدان الموسم القادم.

فيما كشفت تقارير أخرى أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان مرشح كذلك لتدريب فريق العاصمة الإسبانية.