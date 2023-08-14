ريال مدريد يتعاقد مع كيبا حارس تشيلسي على سبيل الإعارة

تعاقد ريال مدريد مع الحارس الإسباني كيبا آريزابالاغا من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم اليوم الاثنين.

واضطر النادي الملكي لدخول سوق الانتقالات بحثاً عن حارس مرمى جديد عقب الإصابة الصعبة التي تعرض لها نجمه البلجيكي تيبو كورتوا.

وسيغيب الحارس العملاق عن ريال الموسم بأكمله بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات.

وتوجهت أنظار الإدارة المدريدية صوب كيبا الذي انضم لتشيلسي عام 2018 قادماً من أتلتيك بلباو مقابل 71 مليون جنيه استرليني.

واعتمد ريال مدريد على الحارس الأوكراني أندريه لونين خلال المباراة الافتتاحية لموسم الليغا السبت الماضي والتي خاضها أمام بلباو وحافظ فيها على نظافة عرينه.

وسيتراجع لونين بعد هذا التعاقد لشغل مركز حارس المرمى الاحتياطي كما كان حاله في السابق، فيما سيتولى كيبا (28 عاماً) مهمة حماية عرين الملكي بصفة أساسية خلال الأشهر القادمة.