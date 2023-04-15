ريال مدريد يتفوق على قاديش بهدفين دون رد

البوابة - فاز ريال مدريد حامل اللقب على مستضيفه قاديش بهدفين نظيفين ليلة السبت على أرضية ملعب نويفو ميرانديا لحساب الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

حمل هدفا المباراة توقيعي ناتشو فيرنانديز وماركو آسينسيو في الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقتين 72 و 76 على التوالي.

ريال مدريد يضيف 3 نقاط جديدة إلى رصيده

بهذه النتيجة، رفع ريال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

فيما بقي رصيد قاديش ثابتاً عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر على سلم الترتيب العام.