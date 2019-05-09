ريال مدريد يتقاضى 120 مليون سنوياً مقابل شراكته مع آديداس

أعلن ريال مدريد الأكثر دخلاً في العالم، وشركة التجهيزات الرياضية الألمانية "آديداس" أمس الأربعاء تمديد شراكتهما حتى 2028 مقابل مبلغ قياسي قدرته وسائل الإعلام بـ 120 مليون يورو سنوياً.

ويرتبط النادي الملكي وآديداس بعلاقات شراكة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وتوصلا الأربعاء الى اتفاق جديد يمتد حتى 2028 وفقاً لبيان نشرته الشركة الألمانية.

وتنتج آديداس منذ عام 1998 القميص الأبيض للنادي الملكي الفائز بدوري أبطال أوروبا 13 مرة (رقم قياسي)، وهو يحتل حالياً المركز الثالث في الدوري الإسباني.

من جانبه، أشار ريال مدريد في بيان إلى اتفاق "غير مسبوق في تاريخ صناعة الرياضة".

ولم يكشف أي من الجانبين التفاصيل المالية للاتفاق، بيد أن صحيفة "ماركا" الإسبانية اعتبرت أن هذه الشراكة ستعود بمبلغ 120 مليون يورو على النادي المدريدي كل موسم.

وإذا ما تأكد هذا الرقم، فسيكون قياسياً في عالم كرة القدم.

وكانت آديداس وقعت في 2014 مع مانشستر يونايتد عقد رعاية لقاء 750 مليون جنيه استرليني على أقل تقدير لمدة 10 سنوات، أي ما يقدر بنحو 100 مليون يورو سنوياً وفقاً لسعر الصرف الرائج في ذلك العام، وكان غير مسبوق حينذاك.

وحسب شركة "ديلويت" للإحصاءات والاستشارات المالية، انتقل ريال مدريد مؤخراً إلى صدارة ترتيب الأندية الأكثر دخلاً في العالم: ففي موسم 2017-2018، وصل رقم أعمال النادي الى 750,9 مليون يورو.