ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة جديدة بإصابة ميليتاو في الرباط الصليبي

أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد عن إصابة مدافعه الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو بقطعٍ في الرباط الصليبي.

ونشر النادي الملكي بياناً رسمياً جاء فيه: "بعد الفحص الطبي، تبينت إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

"سيخضع اللاعب بالتالي لتدخل جراحي في الأيام القادمة."

وغادر البرازيلي مباراة الميرينغي التي فاز فيها أمس السبت على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني بهدفين نظيفين.

وجرى استبداله بعد مرور 50 دقيقة بالألماني أنتونيو روديغر.

يذكر أن ريال مدريد عانى مؤخراً من إصابة مشابهة تعرض لها حارسه البلجيكي تيبو كورتوا الذي سيبتعد عن الملاعب لأشهر طويلة.