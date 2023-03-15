ريال مدريد يجدد الفوز على ليفربول ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

البوابة - جدد ريال مدريد الإسباني انتصاره على ليفربول الإنجليزي وتغلب عليه بهدفٍ نظيف ليلة الأربعاء على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتغلب ريال على الريدز في مواجهة الذهاب بخمسة أهداف لاثنين ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6-2.

قدم الفريقان أداءً قوياً وأهدر كلاهما فرصاً محققة للتسجيل أبرزها تسديدة لإدواردو كامافينغا ارتدت عن العارضة، وفرص أخرى لصاحب الضيافة عبر فيديريكو فالفيردي وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور وسط تألق الحارس أليسون بيكر.

فيما أهدر كودي غاكبو ومحمد صلاح وداروين نونيز عدة فرص للريدز أيضاً.

جاء الهدف الوحيد عن طريق المخضرم بنزيمة الذي تلقى تمريرة من المتألق فينسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء أسكنها بهدوء في شباك الضيوف في الدقيقة 78.

ريال مدريد يكمل نصاب المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال

وبات ريال آخر المتأهلين إلى الدور القادم من المسابقة رفقة فرق نابولي وإنتر ميلان وميلان الإيطالية، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزية، وبايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي.