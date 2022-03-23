ريال مدريد يجدد اهتمامه بمدافع بايرن ميونيخ

قال موقع "Le 10 Sport" الفرنسي أن ريال مدريد جدد اهتمامه باقتناص المدافع الدولي المتألق دايو أوباميكانو نجم بايرن ميونيخ.

وانتقل صاحب الـ 23 عاماً إلى العملاق البافاري صيف العام الماضي قادماً من آر بي لايبتزيغ مفضلاً إياه على جميع الأندية الأخرى التي كانت مهتمة بضمه.

وكان ريال مدريد من ضمن الوجهات المحتملة للدولي الفرنسي قبل أن يحزم حقائبه صوب ميونيخ.

ويتطلع كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي للتحرك مجدداً في محاولة لخطف اللاعب من النادي الألماني بحال استمراره على رأس الجهاز الفني الموسم القادم.

وتعاقد بايرن ميونيخ مع أوباميكانو بدفع قيمة بند تحريره من عقده مع لايبتزيغ وقيمتها 42.5 مليون يورو.