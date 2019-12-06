ريال مدريد يجد ضالته في فالفيردي

يصر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على التعاقد مع مواطنه بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد لتدعيم صفوف فريقه، لكن بانتظار تلاشي جميع المعوقات وجد "زيزو" خلاصه ضمن جدران “القلعة البيضاء” في شخص فيديريكو “فيدي” فالفيردي الساعي لإثبات نفسه.

ووصل الشاب (21 عاماً) إلى العاصمة المدريدية عام 2016 مقابل ستة ملايين يورو، ولكنه بات يساوي حالياً 200 مليون وهو مبلغ أقل مما كان سيدفعه ريال للتعاقد مع بوغبا الصيف الماضي.

وإضافة إلى توفير أموال النادي، قد يكون لاعب الوسط الأوروغوياني ساهم في إنقاذ رأس مدربه من مقصلة الإقالة.

بدأ “فيدي” مسيرته الكروية في وطنه مع بينارول الذي انضم إليه في سن الـ13 وفاز معه بلقب الدوري المحلي موسم 2016-2015، وقد لقب بسبب نحافة قدميه الطويلتين بـ ”إل باراريتو” أي “الطائر الصغير”.

وتعاقد ريال مع فالفيردي عام 2016 وخاض الأخير 30 مباراة مع الفريق الرديف، كما اختير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ثاني أفضل لاعب في مونديال ما دون 20 عاماً في كوريا الجنوبية 2017، خلف الإنجليزي دومينيك سولانكي لاعب بورنموث الحالي.

ولعب على سبيل الإعارة في موسم 2018-2017 مع ديبورتيفو لا كورونيا الذي هبط حينها إلى الدرجة الثانية، قبل أن تبدأ موهبته بالظهور الموسم الماضي، ليفرض نفسه على الساحة العالمية في الأشهر الأخيرة.

وتحدث فالفيردي عن تطوره قائلاً “من المذهل أن ألعب مع هذا النادي الكبير الذي يملك الكثير من التاريخ”، وأضاف “كنت أحلم باللعب في سانتياغو بيرنابيو وأريد الاستفادة من هذه اللحظات الرائعة التي لا تعوض مع جيل من النجوم الكبار”.