ريال مدريد يجهز عرضاً ضخماً لبوغبا

كشف تقرير إعلامي كتالوني، أمس الأربعاء، أن ريال مدريد يجهز عرضه الأخير لمانشستر يونايتد، من أجل التعاقد مع بول بوغبا.

وقالت صحيفة "سبورت" أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني، سيقدم 150 مليون يورو لإدارة الشياطين الحمر.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي بعد رفض النادي الإنجليزي الحصول على 80 مليون يورو، بالإضافة إلى غاريث بايل، مقابل الاستغناء عن النجم الفرنسي.

وأشارت إلى أن عرض الملكي الجديد قد لا يرضي أيضاً إدارة يونايتد، التي دفعت 105 ملايين يورو للتعاقد مع بوغبا صيف عام 2016.

من جهة أخرى، يواصل الدولي الفرنسي، ووكيله مينو رايولا، الضغط على الشياطين الحمر، من أجل فتح باب التفاوض مع ريال مدريد بشأن الرحيل.

يذكر أن تقارير بريطانية ذكرت أن أولي غونار سولشاير، المدير الفني ليونايتد، طلب من بوغبا البقاء لموسم آخر في أولد ترافورد.