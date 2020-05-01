ريال مدريد يحدد سعر خاميس

كشفت تقارير عن السعر الذي حدده ريال مدريد لبيع نجمه خاميس رودريغيز خلال فترة الانتقالات القادمة.

وتأكد رحيل الكولومبي عن ريال نهاية الموسم في ظل خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان، ورغبة العديد من الفرق في ضمه.

وقالت صحيفة «ذا سن» البريطانية أن ريال مدريد حدد 40 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل خاميس.

ويسعى النادي الإسباني من وراء بيع خاميس ولاعبين آخرين، لتمويل الصفقات الكبيرة التي يحتاجها زيدان.

وانضم خاميس إلى ريال مدريد عام 2014، قادماً من موناكو مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمتغيرات.

وارتبط اسم الكولومبي مؤخراً بالانتقال إلى أكثر من فريق إنجليزي أبرزها إيفرتون، لعلاقته الجيدة بمديره الفني كارلو أنشيلوتي، الذي سعى لضمه مطلع الموسم إلى نابولي، كما أبدت فرق آرسنال وتشيلسي وولفرهامبتون رغبتها في ضمه.

كما دخل خاميس ضمن مخططات ديفيد بيكهام لتدعيم صفوف إنتر ميامي، الذي سيشارك مطلع الموسم الجديد لأول مرة في دوري المحترفين الأميركي.