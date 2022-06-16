ريال مدريد يحدد سعر ماركو آسينسيو

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد مستعد لبيع النجم ماركو آسينسيو خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري مقابل 40 مليون يورو.

وعبر أي سي ميلان بطل إيطاليا إلى جانب آرسنال وعدة فرق أخرى عن رغبتهم في التعاقد مع الدولي الإسباني الذي بات رحيله عن الفريق الملكي شبه مؤكد خلال الفترة القادمة على ما يبدو.

ورغم التطلعات الكبيرة التي أحاطت بصاحب الـ 26 عاماً منذ قدومه من مايوركا إلى مدريد في عام 2014 لكن اللاعب لم يستطع الحفاظ على مستواه رغم موهبته المميزة.

وبات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يسعى للتخلص من بعض اللاعبين من أجل إفساح المجال أمام تعاقدات جديدة وسيكون آسينسيو على الأغلب أحد أبرز الراحلين.

آرتيتا يريد جلب آسينسيو إلى ملعب الإمارات

يذكر أن ميكيل آرتيتا مدرب آرسنال من أشد المعجبين بآسينسيو الذي حاول ضمه في السابق، إلا أن الفرصة تبدو مهيئة هذا الصيف أكثر من أي وقت مضى.

يذكر أن النجم الإسباني خاض 42 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات الموسم الماضي سجل فيها 12 هدفاً، كما صنع هدفين آخرين.