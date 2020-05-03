ريال مدريد يحدد موعد العودة إلى التدريبات

حدد ريال مدريد موعداً محتملاً للعودة إلى التدريبات الجماعية في المدينة الرياضية التابعة للنادي.

وأكد موقع "فوتبول إسبانيا" أن ريال مدريد حدد يوم 11 مايو الجاري للعودة للتدريبات، وأنه بانتظار توجيهات السلطات الصحية الإسبانية، موضحا ثقته في العودة إلى التدريبات بشكل طبيعي قبل نهاية الشهر.

وأفاد الموقع بأن مسؤولي النادي على تواصل دائم مع رابطة الدوري الإسباني واتحاد الكرة والسلطات الصحية المعنية، بشأن العودة المرتقبة للتدريبات.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترفع الحكومة الإسبانية عدداً من القيود اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح الموقع أنه لم يجر حسم قرار استئناف الدوري الإسباني بعد، نتيجة للقيود المفروضة بسبب جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسبق أن أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن الدول التي تعتزم استكمال مسابقاتها المحلية يجب إبلاغه بخططها بحلول 25 مايو الجاري، بهدف وضع الخطط المستقبلية للمسابقات الأوروبية للموسم القادم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباءً عالمياً (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 3.3 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 240 ألف حالة وفاة، وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية.