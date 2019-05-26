ريال مدريد يحدد 5 نجوم لتعويض راموس

كشفت العديد من التقارير خلال الأيام القليلة الماضية رغبة سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، في الرحيل هذا الصيف.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن ريال مدريد يستعد لتأمين نفسه بحال مغادرة راموس، حيث بدأ البحث عن مدافع جديد، وقد حدد النادي بالفعل قائمة تضم 5 بدائل محتملة لمدافعه المخضرم، هم:

ميلان شكرينيار (إنتر ميلان)، وكاليدو كوليبالي (نابولي)، ويأتي هذان على رأس القائمة، إلى جانب فيرجيل فان دايك (ليفربول)، وماتياس دي ليخت (أياكس أمستردام)، وخوسيه ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد).

ولا يمانع ريال مدريد في رحيل راموس، والاستفادة من عائدات بيعه بدلاً من انتظار رحيله صيف عام 2020 مجاناً.

وارتبط اسم النجم الإسباني مؤخراً بيوفنتوس، حيث طلب كريستيانو رونالدو من إدارة البيانكونيري التعاقد معه، وفقاً لتقارير إعلامية، إلى جانب اهتمام مانشستر يونايتد بخدماته.