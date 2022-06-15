ريال مدريد يحضر 90 مليون يورو لضم لاعب إنجليزي

تبدو إدارة ريال مدريد عازمة على جلب أبرز مواهب العالم إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو خلال الفترة القادمة، بعدما ارتبط النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام بانتقال ضخم إلى إسبانيا.

وخصص النادي الملكي قرابة 90 مليون يورو من أجل جلب صاحب الـ 18 عاماً إلى صفوفه.

وتألق لاعب خط الوسط الشاب في صفوف بوروسيا دورتموند منذ وصوله قبل عامين قادماً من بيرمنغهام سيتي.

وسيشكل خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي عائقاً أمام إتمام الصفقة نظراً لوصول ريال مدريد إلى العدد المسموح به من اللاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وقالت "كادينا سير" الإسبانية أن ريال يخطط لجلب بيلينغهام صيف العام القادم على أن يوقع عقداً حينها لمدة 5 أو 6 مواسم.

ريال مدريد ليس الطرف الوحيد المهتم ببيلينغهام

ويطارد ليفربول لاعب خط الوسط الصاعد أيضاً، إلا أن بوروسيا دورتموند يرفض فكرة بيعه هذا الصيف مما يعني أن أي صفقة محتملة ستحصل بعد نهاية الموسم القادم.