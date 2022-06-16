ريال مدريد يختار خليفة آسينسيو

قال الصحفي التركي أكرم كونور اليوم الخميس أن ريال مدريد اختار النجم الدولي الألماني سيرج غنابري لخلافة الإسباني ماركو آسينسيو.

ويتابع النادي الملكي بطل أوروبا وضعية صاحب الـ 26 عاماً مع بايرن ميونيخ علماً بأنه يرتبط بعقدٍ حالياً يمتد حتى صيف العام المقبل.

وليس واضحاً بعد ما إذا كان الدولي الألماني يرغب بالرحيل عن النادي البافاري، إلا أن فكرة الانتقال لبطل أوروبا قد تغريه بحال وصول عرض مناسب.

وتبلغ قيمة غنابري حالياً 65 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وخاض اللاعب الذي يفضل شغل مركز الجناح الأيمن 45 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع البطولات الموسم الماضي سجل فيها 17 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لبيع نجمه آسينسيو المطلوب من قبل أي سي ميلان وآرسنال.