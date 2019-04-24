ريال مدريد يخصص 170 مليون يورو لاستقطاب هازارد ويوفيتش

يبدو ريال مدريد مستعداً لتخصيص 170 مليون يورو من أجل ضم مهاجمين اثنين جدد الصيف القادمة.

وكشفت تقارير نقلها موقع "ترايبل فوتبول" أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يرغب بضم الثنائي إيدين هازارد نجم تشيلسي ولوكا يوفيتش مهاجم آينترخت فرانكفورت.

ويسعى الملكي لدفع 100 مليون يورو للظفر بتوقيع هازارد، فيما قد تصل قيمة المبلغ الذي سيدفع فرانكفورت للتخلي عن نجمه الصربي إلى 70 مليون يورو.

وقال فريدي بوبيتش رئيس النادي الألماني هذا الأسبوع: "هناك احتمالية كبيرة بأن ينتقل يوفيتش إلى ريال مدريد، أتمنى أن يستمر معنا، لكني واقعي أيضاً وأدرك أن اهتمام نادٍ بحجم ريال مدريد به يعني أنه لا فرصة لدينا لإبقائه معنا".