ريال مدريد يخطط لاستعادة ريغيلون

يخطط ريال مدريد لإعادة النجم الدولي الإسباني سيرخيو ريغيلون إلى صفوفه صيف العام الجاري وفقاً لموقع "أي بي سي".

وانضم الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عاماً إلى توتنهام في صيف عام 2020 وبات لاعباً أساسياً في تشكيلة المدير الفني الحالي أنتونيو كونتي.

ويحتوي عقد ريغيلون على بندٍ يسمح لريال مدريد بضمه مقابل 27.5 مليون جنيه استرليني ستعمل الإدارة على تفعيله بعد نهاية الموسم الجاري.

ويمتد عقد الإسباني مع سبيرز حتى يونيو من عام 2025، وقد خاض مع الفريق اللندني 58 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع 9 أهداف أخرى.

كما شارك مع فريق ريال مدريد الأول في 22 لقاء وصنع 3 أهداف.