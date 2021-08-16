ريال مدريد يخفض مطالبه للتخلص من أوديغارد سريعاً

يبدو الدولي النرويجي الشاب مارتن أوديغارد في طريقه إلى آرسنال بعدما وافق ريال مدريد على بيعه في صفقة ستصل قيمتها إلى نحو 47 مليون يورو.

وقالت شبكة "أي بي سي" الإسبانية أن النادي المدريدي سيحصل أيضاً على 12 مليون يورو إضافية على شكل إضافات وفقاً لما سيقدمه لاعب خط الوسط مع الغانرز.

وسيحتوي العقد المبرم بين الناديين على شرط يسمح لريال مدريد بإعادة أوديغارد إلى صفوفه.

كم سيدفع آرسنال لضم أوديغارد ؟

لكن التقرير أشار إلى أن آرسنال سيدفع فقط 35 مليون يورو لشراء اللاعب، مما يعني أن الملكي وافق على تخفيض قيمة الانتقال.

وشارك البالغ من العمر 22 عاماً في النصف الثاني مع الفريق اللندني تحت إشراف المدير الفني الإسباني ميكيل آرتيتا وخاض 20 مباراة زار الشباك خلالها في مناسبتين.

فيما مثل اللاعب منتخب النرويج في 30 مباراة دولية سجل خلالها هدفاً وحيداً.