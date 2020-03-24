ريال مدريد يخوض مباراة ودية كل 48 ساعة تحسباً لإلغاء الليغا

يدرس زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، كافة السيناريوهات لاستئناف المباريات بعد القضاء على فيروس كورونا في إسبانيا.

ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، قد يضطر ريال مدريد لخوض مباراة كل 48 ساعة، ولهذا السبب يخطط المدرب الفرنسي لسيناريوهات متعددة بعد مرور أزمة الوباء.

وأضافت، أن الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة زيدان يبحث في الوقت الحالي عن إيجاد استراتيجية مناسبة لمحاولة احتفاظ اللاعبين بلياقتهم البدنية والفنية المناسبة استعداداً لاستئناف كرة القدم في الفترة المقبلة، حيث نقلت إدارة النادي لزيدان سيناريوهات مختلفة تفكر فيها رابطة أندية الليغا لاستئناف المباريات.

أوضحت الصحيفة، أن زيدان على تواصل مستمر مع مساعديه لوضع خطة العمل بجميع الاحتمالات التي قد تحصل.

ويدرك زيدان أن جميع جوانب التقويم يجب أن يأخذها بعين الاعتبار، لأنها ستتسبب في نجاح أو فشل الموسم.