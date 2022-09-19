ريال مدريد يرحب ببيع ماريانو دياز لأتلتيكو

أكدت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن ريال مدريد بطل أوروبا يرحب ببيع المهاجم الدومينكي ماريانو دياز إلى جاره وغريمه أتلتيكو.

ولا يمانع النادي الملكي بالتخلص من اللاعب إذا ما كانت رغبته تتمثل بالانتقال للعدو التاريخي، علماً بأن العقد الذي يربطه بريال سيصل إلى نهايته في صيف عام 2023.

وشارك صاحب الـ 29 عاماً مع الميرينغي في 5 دقائق حتى الآن فقط هذا الموسم كانت في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام لايبتزيغ، مما يؤكد أن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي لا يفكر بالاعتمتد عليه.

ماذا قدم دياز مع ريال مدريد ؟

وخاض دياز حتى الآن 74 مباراة مع ريال في جميع المسابقات سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى.