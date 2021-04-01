ريال مدريد يرد على رغبة بايل في العودة

كشفت تقارير إسبانية الأربعاء، أن ريال مدريد أبلغ لاعبه غاريث بايل، المعار إلى توتنهام، بعدم رغبته في عودته من جديد بعد نهاية الموسم الجاري.

وصرح الويلزي رداً على سؤال بخصوص مستقبله، خلال وجوده في معسكر منتخب بلاده الذي يخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بأنه يرغب في العودة إلى ريال مدريد الموسم المقبل، على الرغم من سعى الأخير للتخلص منه بكل السبل.

وقالت صحيفة "أي بي سي" الإسبانية، أن ريال مدريد أبلغ بايل عبر وكيل أعماله جوناثان بارنيت، بعد هذه التصريحات، أنه لا مكان له في تشكيلة الفريق، وإنه لن يرتدي قميص الملكي مرة أخرى، بعدما أضاع كل الفرص التي حصل عليها، وفشل في أن يكون قائداً في الخط الهجومي للفريق في أعقاب رحيل النجم كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس صيف 2018.

وأضافت الصحيفة أن إدارة ريال أبلغت بارنيت، أنه حتى لو عاد بايل لاستكمال عقده كما قال في تصريحاته الأخيرة، فلن يظهر أبداً مع الفريق وسيتم تجميده بشكل تام.

وعاد بايل (31 عاماً) إلى فريقه السابق توتنهام خلال الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما ساءت العلاقة بينه وبين زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بشكل كبير، وأخرجه من حساباته تماماً في مباريات الفريق.