ريال مدريد يرفض المجازفة بهازارد أمام ليفربول

رفض ريال مدريد المجازفة بضم نجمه إيدين هازارد للقائمة التي ستواجه ليفربول في المباراة المقررة الأربعاء ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد البلجيكي للتدريبات الجماعة منذ أسبوع، لكنه استبعد من قائمة تضم 21 لاعباً استعداداً لمواجهة الريدز على ملعب آنفيلد الأربعاء، في الوقت الذي سيدخل فيه فريق المدرب زين الدين زيدان المباراة وهو متفوق ذهاباً بنتيجة 3-1.

وسيغيب لوكاس فاسكيز ظهير ريال عن المواجهة أيضاً، وهو الذي انتهى موسمه بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة، خلال المباراة التي فاز بها فريقه على برشلونة 2-1، السبت الماضي.

وكانت العديد من الشكوك قد أحاطت بإمكانية لحاق نجم الوسط توني كروس بالمباراة، وذلك بعد خروجه بديلاً أمام برشلونة، لكنه تواجد في قائمة الملكي إلى جانب فيديريكو فالفيردي الذي تحوم الشكوك حول مشاركته أيضاً.

وسيفتقد ريال مدريد الذي يمر بمرحلة مميزة هذا الموسم جهود كل من سيرخيو راموس وداني كارفاخال ورافاييل فاران.

يذكر أن ريال مدريد أعلن اليوم إصابة راموس بفيروس كورونا.