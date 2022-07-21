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ريال مدريد يرفض رونالدو

منشور 21 تمّوز / يوليو 2022 - 01:48
كريستيانو رونالدو (المصدر: حساب رونالدو الرسمي على تويتر)
كريستيانو رونالدو (المصدر: حساب رونالدو الرسمي على تويتر)

رفضت إدارة ريال مدريد بشكلٍ قاطع إعادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الحالي إلى صفوفه هذا الصيف.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تفاصيل حوار دار "صاروخ ماديرا" ورئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز في مدريد مؤخراً.

وشددت الجريدة المقربة من ريال أن مضمون ما تم التحدث عنه استحالة ارتداء رونالدو لقميص الفريق مرة أخرى.

وتسعى الإدارة حالياً للتخلص من بعض اللاعبين الزائدين عن الحاجة فيما يتم الاستثمار في لاعبين شبان جدد عوضاً عمن هم متقدمون في السن.

يذكر أن النجم البالغ من العمر 37 عاماً يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف والانضمام لفريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو (المصدر: حساب رونالدو الرسمي على تويتر)
كريستيانو رونالدو (المصدر: حساب رونالدو الرسمي على تويتر)
كلمات دالة:كريستيانو رونالدومانشستر يونايتدريال مدريدفلورنتينو بيريز

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