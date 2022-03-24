ريال مدريد يرفع قيمة عرضه من أجل تأمين صفقة هالاند

قال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن إدارة ريال مدريد تسعى لتكثيف جهودها من أجل التعاقد مع النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وتدرك إدارة النادي الإسباني أن مانشستر سيتي يسعى بدوره لجلب المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً وأنه لن يستطيع مجاراته من حيث قيمة العروض المقدمة من قبل عملاق الدوري الإنجليزي.

ورغم عدم قدرته على تقديم أجور ضخمة، إلا أن مسؤولي الميرينغي عازمون على الظفر بخدمات اللاعب من خلال تقديم عرض محسن يجلبه إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ويراهن ريال مدريد على اسمه وعراقته ورغبة معظم نجوم العالم في اللعب لصفوفه.

وسيكون بالإمكان الحصول على خدمات الهداف النرويجي بعد انتهاء الموسم مقابل 75 مليون يورو قيمة بند تحريره من عقده الحالي مع أسود فيستفاليا.

لكن أجور هالاند والعمولات التي سيحصل عليها ممثلوه تقف عائقاً أمام ريال مدريد وغيره من الأطراف المهتمة بإتمام الصفقة.