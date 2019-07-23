ريال مدريد يريد التخلص من بايل بأي طريقة

أبدى ريال مدريد استعداده للتخلي مجاناً عن جناحه غاريث بايل، مما سيسهل بالتالي انتقاله إلى الصين، في محاولة من النادي الإسباني توفير راتبه ومحو الملايين التي يتقاضاها من دفتر حساباته.

ووفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية، تلقى الدولي الويلزي عرضاً مغرياً للانتقال إلى الشرق الأقصى بعد فترة من تجميده خارج الفريق في سانتياغو بيرنابيو.

بدوره، أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أن صاحب الـ 30 عاماً بات "قريباً من مغادرة النادي الإسباني" بعد استبعاده من التشكيلة التي خسرت المباراة الاستعدادية أمام بايرن ميونيخ.

ودفعت هذه التعليقات من زيدان بجوناثان بارنيت، وكيل النجم الويلزي، إلى توجيه انتقادات لاذعة لمدرب "اللوس بلانكوس" وصلت إلى قوله: "ما فعله زيدان عار، لأنه لم يظهر أي احترام للاعب قدم الكثير لريال مدريد".

ولحل هذه المشكلة، بات ريال مدريد مستعداً لإنهاء السنوات الثلاث المتبقية من العقد وتوفير أجر بايل، إذا ما وافق على الانتقال إلى الصين، وفقاً لشبكة "إي إس بي إن".

وقد تردد أن كلاً من فريقي جيانغسو سونينغ وبكين غوان الصينيين أبديا اهتمامهما بمضاهاة راتبه "الخيالي" في ريال مدريد، والبالغ نحو 600 ألف جنيه استرليني (نحو 750 ألف دولار) أسبوعياً.

ويعتبر إيزكييل لافيتزي حالياً اللاعب الأعلى أجراً في الصين، حيث يتقاضى الأرجنتيني من هيبي تشاينا فورتشين راتباً قدره 500 ألف جنيه (نحو 620 ألف دولار).

يشار إلى أنه أمام أندية الدوري الصيني الممتاز مهلة حتى تغلق نافذة الانتقالات الصيفية في 31 من الشهر الجاري للتوقيع مع اللاعبين، مما يعني أن أمام الفريقين أقل من 10 أيام للتوصل إلى اتفاق مع بايل.

بالإضافة إلى ذلك، تم ربط باريس سان جيرمان بصفقة مبادلة مثيرة من شأنها أن تنقل بايل إلى فرنسا ونيمار إلى مدريد، مع أن التقارير تربط أيضاً عودة النجم البرازيلي "اليائس" إلى برشلونة كوجهة مفضلة، وفقاً لصحيفة "إنديبندنت" البريطانية.