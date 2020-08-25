ريال مدريد يريد تخفيض أجور لاعبيه مجدداً

كشفت تقارير أن ريال مدريد سيطلب من لاعبيه تخفيض أجورهم من جديد جراء الأزمة المالية التي تضرب النادي.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا، والتي أكدت أن إدارة النادي الملكي تدرس في الوقت الحالي كيفية تخفيض الرواتب من جديد.

وكان ريال مدريد قد أعلن في أبريل الماضي عن تقليص رواتب نجوم الفريق الأول بنسبة تترواح بين 10 و20%.

ويسعى النادي لتقليل الخسائر في ميزانية العام، بعد التأثر الكبير جراء أزمة كورونا.

وتسبب خروج ريال مدريد المبكر من دوري أبطال أوروبا أيضاً في تصعيب الأمور على الإدارة بعد أن خسر من مانشستر سيتي في دور الـ 16.

ولا يعد ريال مدريد الفريق الوحيد الذي قلص رواتب لاعبيه حيث سبقه إلى ذلك برشلونة والكثير من الفرق الأخرى.

يذكر أن تقارير أخرى أكدت أن ريال مدريد لن يدخل سوق الانتقالات هذا الصيف بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.